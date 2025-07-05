В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначения в полпредстве президента в Нарынской области.

Айдана Иманалиева назначена заместителем полномочного представителя президента в области вместо уволенного Абдырайым уулу Шабдана.

Руслан Сапарбеков стал первым заместителем полномочного представителя президента. На этой должности он сменил Адыла Сапарова.

Напомним, на прошлой неделе сменился полпред президента в регионе. Им стал Нурбек Сатаров.

В Государственном агентстве физической культуры произошли кадровые перестановки.

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Эмиль Заярко назначен главой дирекции по неолимпийским видам спорта. Он возглавил ведомство вместо Бактыяра Бокоева, который стал главой дирекции по национальным видам спорта.

Ранее Заярко занимал должность заместителя директора ГУ «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения». Его место занял Болотбек Ашыралиев — экс-глава дирекции по национальным видам спорта.

Сменились мэры некоторых городов.

Султан Керималиев назначен мэром Балыкчи Иссык-Кульской области.

Он пришел вместо Азамата Арнабек уулу, который стал мэром Чолпон-Аты. Прежний градоначальник Данияр Сатаров уволился по собственному желанию на прошлой неделе. Он занял пост мэра в июле 2024 года.

Азамат Арнабек уулу родился и вырос в Балыкчи. Окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта.

Султан Керималиев родился в 1989-м в Бишкеке. Получил диплом Кыргызско-Российского Славянского университета, инженер в области гражданского строительства.

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С 2014 года является руководителем ОсОО «Шарипкан». В 2023-м награжден почетной грамотой президента за вклад в развитие области.

Отметим, Султан Керималиев является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

В Кербене мэром стал Жаныш Раимжанов. Эрнест Зийядинов покинул пост согласно поданному заявлению.

Жанышу Раимжанову 29 лет. Он родился в Майлуу-Суу. Окончил Ошский государственный университет, получив диплом экономиста, а также учился в Академии госуправления при президенте.

Работал в Ошском областном территориальном управлении Фонда обязательного медицинского страхования, аппарате полномочного представителя главы государства в Джалал-Абадской области, мэрии Джалал-Абада.

Максат Мамытканов назначен послом Кыргызстана в Грузии по совместительству с резиденцией в Баку.

Максат Мамытканов с июля 2024 года занимает должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

Ранее он был вице-премьер-министром и министром ЕЭК от Кыргызстана по вопросам таможенного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. В 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Чон-Казат».

Манас Муратбеков назначен зампредседателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Бекзат Абдикахаров назначен заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Он пришел вместо Темирлана Баймурзаева.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Жумадилла Жапаров освобожден от должности акима Ак-Талинского района.

Он уволен на основании поданного им заявления. Жумадилла Жапаров назначен на эту должность в мае 2021 года.

Региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии стал Наджи Бенхасин.

Он будет работать из офиса ВБ в Ташкенте (Узбекистан). Татьяна Проскурякова, занимавшая должность с июля 2021 года, завершила свою работу в июне 2025-го.

В сферу ответственности представительства входят операции Всемирного банка в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Наджи Бенхасин, гражданин Алжира, начал карьеру во Всемирном банке в 2001 году. С июля 2020-го по июнь 2025-го возглавлял представительство ВБ в Пакистане. Ранее занимал должность регионального директора по вопросам справедливого роста, финансов и институтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, руководил глобальной практикой по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций.

О кадровых перестановках с 23 по 27 июня читайте здесь.