Ускорить восстановление здания НИИХСиТО после пожара просят в Жогорку Кенеше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев попросил ускорить восстановление здания Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) после пожара.
«Деньги выделили. Но до сих пор не могут закончить восстановление. В очереди на операцию на сердце стоят более 150 детей. Так как сотрудников распределили по разным медучреждениям, они не успевают. Поэтому родители просят поскорее закончить ремонт», — сказал нардеп.
Отметим, 14 июня объявили тендер на капитальный ремонта здания НИИХСиТО. На это планировали выделить 107 миллионов 64,9 тысячи сомов. Предложения поставщиков принимают до 27 июня.
Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.
В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.