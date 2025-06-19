Ускорить восстановление здания НИИХСиТО после пожара просят в Жогорку Кенеше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев попросил ускорить восстановление здания Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) после пожара.

«Деньги выделили. Но до сих пор не могут закончить восстановление. В очереди на операцию на сердце стоят более 150 детей. Так как сотрудников распределили по разным медучреждениям, они не успевают. Поэтому родители просят поскорее закончить ремонт», — сказал нардеп.

Отметим, 14 июня объявили тендер на капитальный ремонта здания НИИХСиТО. На это планировали выделить 107 миллионов 64,9 тысячи сомов. Предложения поставщиков принимают до 27 июня.