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Власть

После пожара. Главе Минздрава поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца

Главе Министерства здравоохранения Эркину Чечейбаеву поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца, где ранее произошел пожар. Об этом заявил глава кабмина на расширенном совещании в «Ынтымак Ордо».

Адылбек Касымалиева напомнил, что в Кыргызстан приехали врачи из-за рубежа и делают операции детям на сердце. Он отметил, что ранее их приостановили, потому что надо было прооперировать взрослого человека.

«Такого не должно быть. В очереди много людей», — сказал председатель кабинета министров.

Ранее сообщалось, что отделения НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, временно размещенные после пожара в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя, полностью возобновили свою деятельность, прием пациентов ведется в штатном режиме. Выполняется по две-три операции в день.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329645/
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