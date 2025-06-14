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Общество

После пожара. Объявлен тендер на ремонт НИИХСиТО

Объявлен тендер на проведение капитального ремонта здания Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО). Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 107 миллионов 64,9 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 27 июня.

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Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332656/
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