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Власть

Разбираем последние политические слухи

Жогорку Кенеш осенью распустят, и будут досрочные выборы


Разговоры о том, что Жогорку Кенеш вот-вот распустят, начались практически сразу после избрания нынешнего депутатского корпуса 28 ноября 2021 года.

Где-то к середине каденции седьмого созыва они затихли, но в последнее время снова активизировались. Вероятно, это связано с принятием конституционного закона о выборах президента и депутатов парламента.

Вообще, это любопытный феномен, но практически все созывы парламента сопровождались слухами о роспуске и досрочных выборах.

Старожилы кыргызской политики связывают этот тренд еще с акаевскими временами, когда часто возникали ситуации несогласия заметной части депутатского корпуса с администрацией главы государства, срыва голосования по законам, лоббируемым правительством, и тому подобное. Для того чтобы воздействовать на народных избранников, администрация пыталась припугнуть их досрочным роспуском.

С тех пор «распускать» время от времени Жогорку Кенеш стало почти народной традицией, к которой администрация президента уже давно не имеет никакого отношения.

В этот раз слухи о роспуске, как уже обозначено выше, скорее всего, возникли из-за изменения избирательной системы. В слуховом поле появилось тут же множество косвенных признаков — потенциальные кандидаты в депутаты будущего парламента в регионах якобы начали «давать чай», также вроде бы увеличилось финансирование Центризбиркома и тому подобное.

Интересно, что на полном серьезе, обсуждая эти ушаки, мало кто задается вполне логичным вопросом: а зачем власти распускать Жогорку Кенеш и проводить досрочные выборы всего лишь за год до их календарной даты?

Адекватного ответа на этот вопрос нет. Зато есть внятные и четкие ответы высокопоставленных чиновников и представителей ЖК, что никакого роспуска не будет и выборы в следующий парламент пройдут в срок, в 2026 году. Но ушактарам это абсолютно не мешает и дальше активно готовиться к досрочным выборам, которые с вероятностью в 99,9 процента не случатся.

Кто на новенького


Еще одна любимая кыргызская «народная забава» — отправлять в отставку премьера практически сразу после его назначения. Но это связано с тем, что, в отличие от Жогорку Кенеша, премьер-министры (председатели кабинета министров) долгожительством на своем посту не отличались. 33 руководителя правительства (из них Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев — дважды) за 34 года независимости — этот факт красноречиво говорит сам за себя.

Адылбека Касымалиева, назначенного председателем кабинета министров Кыргызстана 18 декабря 2024 года, общественное мнение почему-то сразу стало считать фигурой временной.

Поэтому уже с января 2025-го поползли слухи о возможных кандидатах на должность главы правительства.

Список наиболее вероятных претендентов то пополнялся, то сокращался, и на сегодня в нем остались три кандидатуры.

Это Каныбек Туманбаев, управляющий делами президента, Бакыт Торобаев, заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и Омурбек Бабанов, бизнесмен, уже побывавший в премьерском кресле во времена президентства Алмазбека Атамбаева.

Наверное, слухи и в этот раз остались бы слухами, если бы Жогорку Кенеш не принял в конце марта этого года в первом чтении законопроект, инициированный депутатами Марленом Маматалиевым, Бактыбеком Сыдыковым, Улугбеком Ормоновым, Динарой Ашимовой и другими.

Он дополнил первую часть статьи 8 конституционного Закона «О кабинете министров» абзацем следующего содержания:

«В случаях служебной необходимости должность председателя кабинета министров и другого члена кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие профессиональный опыт в соответствующей сфере деятельности, без учета требований к стажу работы, указанных в абзаце 1 настоящей части».

Иными словами, теперь главе кабинета министров и министрам необязательно иметь стаж работы на государственной службе.

Свою инициативу авторы объяснили тем, что, возможно, кыргызские граждане, учившиеся и работавшие за рубежом, могли бы работать в правительстве, но им мешает барьер в виде законодательно закрепленного требования иметь стаж работы на госслужбе.

В общем-то, благое желание открыть дорогу талантливым кыргызстанцам, стремящимся вернуться на родину и начать делать карьеру в системе госуправления.

Но большинство политических экспертов склоняется к тому, что законопроект принят под одного человека — Каныбека Туманбаева, зарекомендовавшего себя как эффективный организатор и управленец.

Подтверждают этот слух и наши инсайды из администрации президента. Говорят, что назначение Туманбаева произойдет в 20-х числах июня, до того, как депутаты уйдут на каникулы.

Что ж, наблюдаем, анализируем и смотрим, что из последних слухов так и осталось слухом, а что оказалось правдой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330643/
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