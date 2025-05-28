США приостановят собеседования на студенческие визы

Администрация Дональда Трампа рассматривает введение проверки социальных сетей для всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в Соединенных Штатах, сообщает Politico.

В рамках подготовки к таким нововведениям Госдеп предписывает посольствам и консульским отделам Соединенных Штатов приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы. По информации издания, такую телеграмму подписал госсекретарь Марко Рубио.

В сообщении прямо не говорится, по каким критериям будет проводиться ​​будущая проверка в соцсетях, но в тексте упоминаются указы президента, направленные на предотвращение терроризма и борьбу с антисемитизмом.

В статье сказано, что если администрация Белого дома все же осуществит этот план, то это может серьезно замедлить обработку студенческих виз. Кроме того, это может нанести ущерб многим университетам, которые в значительной степени зависят от оплаты иностранных студентов.

Ранее США уже вводили некоторые требования по проверке социальных сетей, но в основном они были направлены на возвращающихся студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

При этом отмечается: многие чиновники Госдепа активно жаловались на то, что прошлые указания по проверке студентов были расплывчатыми. Например, было неясно, может ли публикация палестинского флага на аватарке являться основанием для дополнительной проверки.

Politico сообщает, что на момент публикации представители Госдепартамента не ответили на запрос издания.