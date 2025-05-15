Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле: что известно к этому часу

Сегодня в Стамбуле должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры представителей России и Украины, которые, по мнению экспертов, могут приблизить долгожданный процесс урегулирования конфликта между двумя странами.

Вчера поздно вечером Кремль огласил состав делегации.

О составе делегации Киева до сих пор не известно. Однако украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского сообщают, что в состав войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, советник президента Игорь Жовква.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что лично приедет на прямые переговоры, если в них будет участвовать Владимир Путин.

Лидер РФ ожидаемо в Стамбул не приехал. А самолет главы Украины приземлился в Анкаре. Как сообщил офис президента, в столице Турции сначала пройдет встреча Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Прямые переговоры делегаций двух государств перенесли на сегодняшний вечер.

Появились первые комментарии к главному политичекому событию мая.

«Надо понять, какие полномочия у российской делегации, потому что все мы понимаем, кто в Российской Федерации принимает решения», — сказал Владимир Зеленский, сойдя с трапа самолета.

«Россия готова к серьезному разговору в Стамбуле по Украине, но результаты переговоров зависят не только от позиции Москвы», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал визита Владимира Путина в Стамбул для переговоров: «Зачем ему ехать, если я не еду?» Эксперты полагают, что это сорвало попытку Владимира Зеленского обвинить российского лидера в срыве мирного процесса из-за отказа от личной встречи.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио возможные пути урегулирования. Последний подчеркнул, что Дональд Трамп поддерживает любой формат, ведущий к миру.

В Анкару также прибыли министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и советник премьера Британии Джонатан Пауэлл для консультаций с Владимиром Зеленским, но их участие в переговорах не подтверждено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Украинские переговорщики намерены обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня, пишет WSJ.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос СМИ об участии Владимира Зеленского в переговорах: «Нет, конечно, это же не формат. Президент не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет. Он там помощник по историческому наследию Путина или по исправлению истории, я бы так сказал. Но вряд ли человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы».

Напомним, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.

Дональд Трамп заявлял, что если глава РФ приедет на переговоры, то он тоже прилетит в столицу Турции.

Белый дом в Стамбуле будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Кит Келлог.