Трамп прокомментировал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной

Дональд Трамп отреагировал на предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.

Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — прокомментировал глава Белого дома.

Напомним, сегодня ночью лидер России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.