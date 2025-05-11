На инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал Зеленский

Президент Украины отреагировал на предложение главы России о возобновлении прямых переговоров.

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что РФ подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня ночью лидер России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон тоже отреагировал на эту инициативу.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.

Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — прокомментировал американский президент Дональд Трамп.