Прорыв? Путин предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая

Вчера поздно вечером официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал брифинг президента России. Поздно ночью Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений.
Главное:
- Лидер РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий.
- Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул в следующий четверг, 15 мая.
- Завтра у нас намечен разговор с Эрдоганом, я прошу его о возможности проведения переговоров.
- Не исключено, что удастся договориться о новых перемириях.
- Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл — в устранении первопричин конфликта.
- Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир.
- Наше предложение на столе. Решение за украинскими властями и их кураторами.
- Идут боевые действия, война, а мы предлагаем переговоры.
- Те, кто действительно хочет мира — не может этого не поддержать.