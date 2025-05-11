07:56
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Прорыв? Путин предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая

Вчера поздно вечером официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал брифинг президента России. Поздно ночью Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений.

Главное:

  • Лидер РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий.
  • Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул в следующий четверг, 15 мая.
  • Завтра у нас намечен разговор с Эрдоганом, я прошу его о возможности проведения переговоров.
  • Не исключено, что удастся договориться о новых перемириях.
  • Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл — в устранении первопричин конфликта.
  • Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир.
  • Наше предложение на столе. Решение за украинскими властями и их кураторами.
  • Идут боевые действия, война, а мы предлагаем переговоры.
  • Те, кто действительно хочет мира — не может этого не поддержать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328591/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но есть нюансы — Дмитрий Песков
Вторая ночь одностороннего трехдневного перемирия проходит относительно тихо
Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня
Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»
Участие России в мундиале Трамп считает хорошим стимулом для окончания войны
Участие в праздновании Дня Победы. Встреча Жапарова и Путина не запланирована
Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая
США больше не будут посредниками в российско-украинском вопросе — Госдеп
Привести Россию и Украину к прямым переговорам за 100 дней обещают США
США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта — Келлог
Популярные новости
Владимир Зеленский заявил, что готов к&nbsp;переговорам с&nbsp;Россией &laquo;в&nbsp;любом формате&raquo; Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в&nbsp;Москву на&nbsp;9&nbsp;Мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая
Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от&nbsp;должности главы Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни
Дети умирают, а&nbsp;ты&nbsp;сидишь в&nbsp;кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
11 мая, воскресенье
07:49
Прорыв? Путин предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая Прорыв? Путин предложил Украине начать прямые переговор...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:28
Toyota объявила о катастрофических убытках из-за пошлин Дональда Трампа
21:01
Задержанный в Турции учитель из Кыргызстана освобожден под домашний арест
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: возможны дожди
19:36
Школе в Бишкеке присвоено имя отца президента Казахстана Кемела Токаева