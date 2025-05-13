Прямые переговоры РФ и Украины. Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул

Дональд Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул на возможные прямые переговоры России и Украины. Об этом президент США сказал журналистам в Белом доме.

Уточняется, что Дональд Трамп рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. По словам лидера Соединенных Штатов, у него «такое чувство», что Москва согласится на 30-дневное перемирие.

В свою очередь в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что конкретной информации о визите Трампа нет.

«Если бы я чувствовал, что это важно для заключения сделки. Я сам настаивал на встрече. Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: «Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу», — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о переговорном процессе.

Отвечая на другой вопрос журналиста о возможных санкциях против России в случае ее отказа от 30-дневного перемирия с Украиной, Трамп заявил: «Я думаю, они согласятся. У меня есть такое чувство».

Напомним, в ночь на 11 мая лидер России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.