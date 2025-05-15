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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Кремле озвучили состав делегации для участия в прямых переговорах с Украиной

Президент России утвердил состав делегации для участия в прямых переговорах с Украиной, которые должны начаться сегодня в Стамбуле.

В сообщении Кремля говорится, что делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Участниками переговоров также станут: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Состав делегации Украины официально не опубликован, но украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского, сообщают, что в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, советник президента Игорь Жовква.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лично приедет на прямые переговоры в столицу Турции.

Напомним, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.

Дональд Трамп заявлял, что если глава РФ приедет на переговоры, то он тоже прилетит в столицу Турции.

Белый дом в Стамбуле будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/329097/
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