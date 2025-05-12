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Власть

В Британии анонсированы реформы, призванные сократить число мигрантов в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о реформах, призванных сократить число мигрантов в стране. Об этом сообщает ВВС.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что в последние годы чистая миграция в Великобританию превысила 700 тысяч человек в год. Это рекордные цифры. Мигранты вызывают недовольство людей на фоне кризиса с жильем, перегруженной системы национального здравоохранения NHS и нехватки мест в школах.

На недавних местных выборах свои позиции резко усилила выступающая против миграции партия Reform UK. Поэтому правительство хочет показать, что контролирует границы и реагирует на волну недовольства.

Что может измениться:

  • увеличат срок проживания в Великобритании, нужный для получения ПМЖ, — с 5 до 10 лет;
  • ужесточат требования к знанию английского языка;
  • повышают зарплатные пороги для работников из-за рубежа и уровень квалификации для рабочих виз;
  • уменьшат срок, на который иностранные выпускники смогут оставаться в стране после учебы, — до 18 месяцев (по сравнению с нынешними двумя-тремя годами);
  • введут финансовые санкции для работодателей и вузов, нарушающих миграционные правила.

Эти планы должны быть утверждены в парламенте, где у лейбористов уверенное большинство.

Ранее сообщалось, что в США администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов. А Германия только за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов, задержанных на границах. В ФРГ также ужесточают миграционную политику и пересмотрят выдачу гражданства.

Ссылка: https://24.kg/vlast/328728/
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