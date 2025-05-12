В Британии анонсированы реформы, призванные сократить число мигрантов в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о реформах, призванных сократить число мигрантов в стране. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что в последние годы чистая миграция в Великобританию превысила 700 тысяч человек в год. Это рекордные цифры. Мигранты вызывают недовольство людей на фоне кризиса с жильем, перегруженной системы национального здравоохранения NHS и нехватки мест в школах.
На недавних местных выборах свои позиции резко усилила выступающая против миграции партия Reform UK. Поэтому правительство хочет показать, что контролирует границы и реагирует на волну недовольства.
Что может измениться:
- увеличат срок проживания в Великобритании, нужный для получения ПМЖ, — с 5 до 10 лет;
- ужесточат требования к знанию английского языка;
- повышают зарплатные пороги для работников из-за рубежа и уровень квалификации для рабочих виз;
- уменьшат срок, на который иностранные выпускники смогут оставаться в стране после учебы, — до 18 месяцев (по сравнению с нынешними двумя-тремя годами);
- введут финансовые санкции для работодателей и вузов, нарушающих миграционные правила.
Эти планы должны быть утверждены в парламенте, где у лейбористов уверенное большинство.
Ранее сообщалось, что в США администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов. А Германия только за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов, задержанных на границах. В ФРГ также ужесточают миграционную политику и пересмотрят выдачу гражданства.