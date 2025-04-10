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Власть

Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства

Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что будущее правительство Германии согласовало меры, направленные на сдерживание нелегальной миграции.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства

Как сообщает Reuters, будущая немецкая коалиция прекратит все федеральные программы приема мигрантов и не будет создавать новые. В рамках мер будет усилен контроль на границах, просителям убежища будет отказано во въезде через сухопутные границы по согласованию с европейскими соседями и начнет проводиться депортация мигрантов, прибывших из Сирии и Афганистана, начиная с уголовных правонарушителей и потенциально опасных персон.

Также в ФРГ хотят приостановить на два года воссоединение семей для лиц, имеющих так называемый статус дополнительной защиты. Кроме того, Германия отменит возможность получения гражданства через три года после начала проживания в стране.

«Мы снова изменим закон о гражданстве: так называемой «турбонатурализации» за три года больше не будет, теперь получить гражданство снова можно будет только после пяти лет проживания в стране», — сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции.

Напомним, ужесточение миграционной политики также проходит в России и США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325505/
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