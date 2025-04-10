Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что будущее правительство Германии согласовало меры, направленные на сдерживание нелегальной миграции.
Как сообщает Reuters, будущая немецкая коалиция прекратит все федеральные программы приема мигрантов и не будет создавать новые. В рамках мер будет усилен контроль на границах, просителям убежища будет отказано во въезде через сухопутные границы по согласованию с европейскими соседями и начнет проводиться депортация мигрантов, прибывших из Сирии и Афганистана, начиная с уголовных правонарушителей и потенциально опасных персон.
Также в ФРГ хотят приостановить на два года воссоединение семей для лиц, имеющих так называемый статус дополнительной защиты. Кроме того, Германия отменит возможность получения гражданства через три года после начала проживания в стране.
«Мы снова изменим закон о гражданстве: так называемой «турбонатурализации» за три года больше не будет, теперь получить гражданство снова можно будет только после пяти лет проживания в стране», — сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции.
Напомним, ужесточение миграционной политики также проходит в России и США.