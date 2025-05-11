Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов, задержанных на границах, пишет Bild.

Уточняется, что с 7 мая МВД ФРГ значительно ужесточило пограничный контроль — за последующие два дня федеральная полиция задержала 365 нелегальных мигрантов. Из них 286, или 78,3 процента, высланы из страны. Основными причинами отказа во въезде были отсутствие визы, поддельные документы либо запрет на въезд.

Новый министр внутренних дел Германии Александер Добриндт ранее заявил об усилении контроля на границах ФРГ. Он восстановил действовавшее до 2015 года правило, согласно которому просителям убежища, прибывшим из государств Евросоюза, могут отказывать во въезде прямо на границе. Исключение сохраняется лишь для «уязвимых групп», таких как дети и беременные.