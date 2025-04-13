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Власть

Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов

Администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать из США 1 миллион нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам собеседников издания, в частных беседах между чиновниками постоянно упоминается эта цифра. Она значительно превышает предыдущий рекорд по депортациям — 400 тысяч человек за год при президентстве Барака Обамы (2009 — 2017 годы), говорится в публикации.

Аналитики, указано в статье, считают эту цифру нереалистичной, поскольку для этой задачи выделено недостаточно финансирования и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, большинство мигрантов имеют право оспорить депортацию в суде.

По данным Министерства внутренней безопасности, на которые ссылается The Washington Post, с начала 2025 года из США выслали 117 тысяч человек.

Вашингтон также ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325850/
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