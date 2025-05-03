На Иссык-Куле прошли скачки на Кубок главы кабмина

В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области состоялись конные скачки, приуроченные к открытию летнего туристического сезона. Впервые разыгран Кубок председателя кабинета министров по скачкам на короткие дистанции.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев, открывая соревнования, подчеркнул особое значение лошадей в культуре кыргызского народа, назвав их символами силы, свободы и преемственности традиций. Он отметил, что Кыргызстан как родина Всемирных игр кочевников продолжает развивать этноспорт и культурный диалог между народами.

В программе — заезды на короткие и длинные дистанции, включая традиционный аламан байге на 20 километров.

Призовой фонд соревнований составил 4 миллиона сомов.

Победители получили денежные сертификаты: 600 тысяч сомов за первое место, 150 тысяч — за второе и 80 тысяч — за третье. Награды вручил лично председатель кабинета министров, выразив надежду на то, что Кубок станет ежегодным событием.