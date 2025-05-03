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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 апреля — 2 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нургуль Аднаева назначена заместителем министра здравоохранения.

Она будет курировать вопросы цифрового развития в системе здравоохранения.

Нургуль Аднаева родилась 20 мая 1965 года. Окончила лечебный факультет Мединститута, получила экономическое образование в БГУ по специальности «мировая экономика».

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В разное время работала участковым терапевтом, главным врачом, руководителем структур в системе обязательного медицинского страхования, была советником министра и экспертом в аппарате правительства. Также принимала участие в международных проектах ПРООН, ВОЗ и Всемирного банка, проходила стажировки по вопросам управления здравоохранением, медицинских закупок и взаимодействия с НПО.

Ранее Нургуль Аднаева также возглавляла Фонд поддержки онкологической службы и занималась разработкой национальной базы данных лекарств. В последние годы координировала проект «Соцконтракт» Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Жылдыз Садырбаева избрана вице-спикером парламента.

Жамиля Исаева покинула пост по собственному желанию.

Жылдыз Садырбаева стала единственным кандидатом на эту должность. По результатам тайного голосования за кандидатуру проголосовали 76 депутатов, 2 — против.

Депутатом Жогорку Кенеша избрана в 2021 году от политической партии «Ата Журт Кыргызстан».

Чынгыз Исаев ушел с поста спикера Токмакского горкенеша.

Глава Токмакского городского кенеша Чынгыз Исаев добровольно сложил с себя полномочия.

Он занимал этот пост с ноября 2024 года.

Руслан Джээнбеков стал первым заместителем акима Манасского района.

Ранее должность занимал Нургазы Асылбеков, который стал первым заместителем полпреда
президента в Таласской области.

Руслан Джээнбеков был руководителем аппарата представительства президента в Таласской области.

Эдмар Ласерда назначен главным тренером олимпийской сборной КР по футболу.

Он возглавил сборную страны, состоящей из спортсменов до 23 лет.

Как профессиональный футболист Эдмар Ласерда выступал за бразильские клубы «Индепендьенте», «Паулиста» и «Интернасьонал». В 2003 году переехал в Украину и подписал контракт с клубом «Таврия». Затем продолжил карьеру в украинских клубах «Металлист» и «Днепр».

Эдмар Ласерда, начавший тренерскую карьеру в 2019-м, до 2023 года работал тренером в клубе «Металлист 1925», а в 2024-м — помощником тренера в клубе «Тобол» в Казахстане.

Кадровые перестановки в Федерации спортивной борьбы Кыргызстана.

Мастер спорта по греко-римской борьбе Болотбек Ашыралиев назначен первым вице-президентом федерации.

Сейтек Толтоев стал генеральным секретарем организации.

О кадровых перестановках с 21 по 25 апреля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328137/
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