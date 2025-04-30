Эдмар Ласерда назначен главным тренером олимпийской сборной КР по футболу

Спортсмен из Бразилии назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана по футболу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Откурбек Рахманов.

Фото со страницы Откурбека Рахманова в Facebook

По его словам, назначен новый главный тренер олимпийской сборной КР до 23 лет.

«В соответствии с решением Кыргызского футбольного союза на должность назначен бразильский специалист Эдмар Ласерда, имеющий лицензию УЕФА PRO», — уточнил Откурбек Рахманов.

По его данным, как профессиональный футболист Эдмар Ласерда выступал за бразильские клубы «Индепендьенте», «Паулиста» и «Интернасьонал». В 2003 году переехал в Украину и подписал контракт с клубом «Таврия». Затем продолжил карьеру в украинских клубах «Металлист» и «Днепр».

Эдмар Ласерда, начавший тренерскую карьеру в 2019-м, до 2023 года работал тренером в клубе «Металлист 1925», а в 2024-м — помощником тренера в клубе «Тобол» в Казахстане.

Новый тренер сборной Кыргызстана определит состав команды на отборочные матчи Кубка Азии, которые состоятся в сентябре этого года.