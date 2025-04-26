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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нуржан Шайлдабекова стала послом Кыргызстана в Австрии.

Она назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене вместо Толенды Макенова.

10 февраля 2025 года Нуржан Шайлдабекова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она возглавляла ЦИК с июня 2016-го.

Тойгонбай Абдыкаров избран членом совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз».

Такое решение принял совет директоров. Он избран на место Алыкула Бекова.

Тойгонбай Абдыкаров с 2021 по 2024 год занимал должность директора Государственной комиссии по делам религий.

Курсантбек Омурбеков освобожден от должности генерального директора «Электрических станций».

Такое решение принял совет директоров компании.

Напомним, Курсантбек Омурбеков назначен генеральным директором ОАО «Электрические станции» в феврале 2025 года.

Причины увольнения не сообщаются.

Председателем правления ОАО «Учкун» избран Таалайбек Шаршеев.

В ОАО «Учкун» состоялось внеочередное заседание совета директоров, где утвержден его новый состав.

Председателем правления избран Таалайбек Шаршеев, членами совета директоров — Абдыкадыр Султанбаев и Адилет Орозматов.

О кадровых перестановках с 14 по 18 апреля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327368/
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