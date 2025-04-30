В Министерстве здравоохранения представлен новый заместитель министра — Нургуль Аднаева. Она будет курировать вопросы цифрового развития в системе здравоохранения, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото Минздрава. Назначен новый замминистра по цифровому развитию — Нургуль Аднаева

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев выразил уверенность в профессионализме и опыте Нургуль Аднаевой, подчеркнув важность цифровых преобразований.

Сообщается, что Нургуль Аднаева имеет более чем 30-летний стаж работы в сфере здравоохранения. Родом из села Гульча Ошской области. Окончила лечебный факультет Мединститута в 1989 году, а в 2000-м получила экономическое образование в БГУ по специальности «мировая экономика».

В разное время работала участковым терапевтом, главным врачом, руководителем структур в системе обязательного медицинского страхования, была советником министра и экспертом в аппарате правительства. Также принимала участие в международных проектах ПРООН, ВОЗ и Всемирного банка, проходила стажировки по вопросам управления здравоохранением, медицинских закупок и взаимодействия с НПО.

Ранее Нургуль Аднаева также возглавляла Фонд поддержки онкологической службы и занималась разработкой национальной базы данных лекарств. В последние годы координировала проект «Соцконтракт» Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

На новой должности будет отвечать за цифровую трансформацию в здравоохранении — это одно из ключевых направлений реформ в системе.