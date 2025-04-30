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Власть

Жылдыз Садырбаева избрана вице-спикером парламента

На заседании Жогорку Кенеша депутаты избрали вице-спикером Жылдыз Садырбаеву. Она стала единственным кандидатом на эту должность.

По результатам тайного голосования за кандидатуру проголосовали 76 депутатов, 2 – против.

Жылдыз Садырбаевой 55 лет. Она родилась в городе Нарыне. В 1993 году окончила факультет общей медицины Санкт-Петербургского медицинского института имени И.Павлова по специальности «Лечебное дело». В 1993−1995 годах прошла клиническую ординатуру в Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

из эфира ЖК
Фото из эфира ЖК. Депутат Жылдыз Садырбаева

С 1995 по 1996 год работала ассистентом в отделении дерматологии. В 1997-м основала компанию «Жылдыз-Фарм» (в 2009 году преобразовано в ОсОО «Фармамир»). С 2003 по 2021 год была директором ОсОО «Эляй». Компания занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами.

В 2021 году избрана депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от политической партии «Ата Журт Кыргызстан». Замужем. Мать троих детей.

Напомним, 28 апреля Жамиля Исаева покинула пост вице-спикера Жогорку Кенеша по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327915/
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