Экономсовет СНГ укрепляет взаимодействие в рамках Содружества

По итогам 105-го заседания экономического совета СНГ, прошедшего в Ташкенте, подписан ряд решений, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках Содружества. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Среди подписанных документов решения, касающиеся следующих вопросов:

Комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года;

Проект концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств — участников СНГ;

Проведение очередного заседания экономического совета СНГ;

Проект концепции сотрудничества государств — участников СНГ в области охраны здоровья населения;

Проекты концепции развития сотрудничества государств — участников СНГ в области легкой промышленности и плана мероприятий по ее реализации;

Проект соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения;

Деятельность антимонопольных органов государств — участников СНГ на отдельных рынках социально значимых товаров в современных условиях;

Реализация протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 года;

Внесение изменений в план мероприятий по реализации концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года;

Внесение изменений в положение о межгосударственном совете «Радионавигация»;

Реализация перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств — участников СНГ на 2023–2030 годы;

Деятельность координационного совета по бухгалтерскому учету государств — участников СНГ в 2021–2024 годах;

Придание статуса технологической платформы в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года;

Базовая организация государств — участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров в области контроля качества генетического материала, лекарственных средств для ветеринарного применения и продовольственного сырья животного происхождения;

Придание статуса центра коммерциализации инноваций в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года;

Результаты проведенных в 2024 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ.

От Кыргызской Республики в заседании принял участие первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.