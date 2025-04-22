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Власть

Массовое задержание мигрантов. Посол КР продолжает встречи с чиновниками РФ

По инициативе кыргызской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, в рамках которой были обсуждены вопросы пребывания граждан КР в РФ, в том числе ситуация вокруг инцидента с трудовыми мигрантами в московском банном комплексе, вызвавшая широкий общественный резонанс. Об этом сообщает МИД КР.

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Кубанычбек Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим 11 апреля 2025 года инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения вопроса.

Стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.

Облава в бане повлекла за собой широкий общественный резонанс. В госорганах КР, а также в посольстве страны в РФ проводят встречи с чиновниками соответствующих министерств и ведомств.

Напомним, в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Ранее в социальных сетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД РФ заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326844/
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