18:44
USD 86.77
EUR 93.69
RUB 1.03
Власть

В Жогорку Кенеше возмущены действиями депутатов Европарламента

На заседании Жогорку Кенеша депутат Лейла Лурова заявила, что перед приездом в Кыргызстан членов Европарламента депутаты ЖК встречались с ними в Брюсселе и подверглись нападкам из-за ситуации с Темирланом Султанбековым.

«И меня очень возмутила откровенная ложь на встрече с президентом о том, что депутаты Европарламента никакой информацией не владеют. Это абсолютная неправда. Это беспринципно и нагло», — сказала она.

Глава Министерства иностранных дел Жээнбек Кулубаев ответил, что вопросы членов партии «Социал-демократы» будоражили депутатов Европарламента из Испании, Германии, Франции и Эстонии.

«Наш посол с ними встречался и давал подробную информацию. Они попросились к нам с визитом, но мы сообщили о занятости президента. Тогда они подняли бучу и начали говорить, что их не хотят впускать. Хотя мы им в визите не отказывали, а назначили на более поздний срок», — проинформировал он.

Чиновник рассказал, что, когда об этом было доложено Садыру Жапарову, он сказал, что готов встретиться с ними в любое время. А во время приема глава государства ответил на все интересующие их вопросы. В конце визита депутаты сказали, что не ожидали получить открытую информацию, и поблагодарили его.

Жээнбек Кулубаев заявил, что, по его мнению, у депутатов Европарламента есть установка в любом случае обвинить власти КР в нарушении прав человека. Он добавил, что посол регулярно с ними встречается и дает необходимую информацию.

Напомним, 13 ноября 2024 года в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыск. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах в местные кенеши.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

28 марта 2025-го суд продлил им арест в СИЗО-1 на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324731/
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ЕК назвала саммит в Самарканде элементом ответа Европы на пошлины США
Садыр Жапаров объяснил, почему засекретили дело партии «Социал-демократы»
Президент Кыргызстана озабочен однобоким отношением Европарламента
Европарламенттин делегациясы Кыргызстанга келди
Делегация Европарламента прибыла в Кыргызстан
Социал-демократтар лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык акциясын токтотту
Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков приостановил голодовку
Эксперт рассказала о состоянии Султанбекова, Карамушкиной и Турксевер
Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии
Жалобы Султанбекова на здоровье — в ГСИН уверяют, что его вчера возили к врачу
Популярные новости
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за&nbsp;10&nbsp;лет Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы&nbsp;&mdash; это шаг к&nbsp;безопасности и&nbsp;развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию
Бизнес
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
2 апреля, среда
18:30
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:00
Избиение с ножевым ранением в Бишкеке. Задержанными оказались члены ОПГ
17:57
В связи с подготовкой к хаджу вводятся ограничения на въезд и пребывание в Мекке
17:47
Кыргызстанцы будут работать 7 апреля, а в мае отдыхать 10 дней
17:41
В Жогорку Кенеше возмущены действиями депутатов Европарламента