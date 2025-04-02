В Жогорку Кенеше возмущены действиями депутатов Европарламента

На заседании Жогорку Кенеша депутат Лейла Лурова заявила, что перед приездом в Кыргызстан членов Европарламента депутаты ЖК встречались с ними в Брюсселе и подверглись нападкам из-за ситуации с Темирланом Султанбековым.

«И меня очень возмутила откровенная ложь на встрече с президентом о том, что депутаты Европарламента никакой информацией не владеют. Это абсолютная неправда. Это беспринципно и нагло», — сказала она.

Глава Министерства иностранных дел Жээнбек Кулубаев ответил, что вопросы членов партии «Социал-демократы» будоражили депутатов Европарламента из Испании, Германии, Франции и Эстонии.

«Наш посол с ними встречался и давал подробную информацию. Они попросились к нам с визитом, но мы сообщили о занятости президента. Тогда они подняли бучу и начали говорить, что их не хотят впускать. Хотя мы им в визите не отказывали, а назначили на более поздний срок», — проинформировал он.

Чиновник рассказал, что, когда об этом было доложено Садыру Жапарову, он сказал, что готов встретиться с ними в любое время. А во время приема глава государства ответил на все интересующие их вопросы. В конце визита депутаты сказали, что не ожидали получить открытую информацию, и поблагодарили его.

Жээнбек Кулубаев заявил, что, по его мнению, у депутатов Европарламента есть установка в любом случае обвинить власти КР в нарушении прав человека. Он добавил, что посол регулярно с ними встречается и дает необходимую информацию.

Напомним, 13 ноября 2024 года в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыск. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах в местные кенеши.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

28 марта 2025-го суд продлил им арест в СИЗО-1 на два месяца.