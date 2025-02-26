Президент Кыргызстана озабочен однобоким отношением Европарламента

На встрече с депутатами Европейского парламента во главе с председателем подкомитета по правам человека Муниром Сатури президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен «однобоким и субъективным отношением, особенно заметным в резолюциях Европарламента» по ситуации в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Свобода слова и защита прав человека являются ключевыми приоритетами Кыргызской Республики. Как активный участник международного сообщества и член Совета ООН по правам человека страна последовательно реализует меры по укреплению демократии, верховенства закона и соблюдению международных обязательств. В этой связи вызывает недоумение, что при подготовке указанных резолюций европейская сторона не запрашивала разъяснений или дополнительных сведений у кыргызской стороны», — заявил Садыр Жапаров.

Мунир Сатури сказал, что готов к открытому диалогу. По его словам, стратегическое сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским союзом является важной задачей, и итоги встречи внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимодействия между сторонами.

Председатель подкомитета по правам человека поздравил президента с урегулированием пограничных вопросов с соседними государствами и отметил усилия КР в выполнении своих международных обязательств, в том числе и рекомендаций Венецианской комиссии.

Мелкие вопросы, связанные с деятельностью отдельных политиков, не должны становиться препятствием для дальнейшего углубления сотрудничества. Садыр Жапаров

Депутаты Европарламента выразили беспокойство по задержанию одного из членов Партии социал-демократов. Сообщается, что приглашенные руководители правоохранительных органов подробно отвечали на вопросы членов подкомитета.

Мунир Сатури поддержал его мнение и заметил, что взаимодействие между сторонами не должно ограничиваться вопросами отдельных партий.

Отмечается, что Временный Поверенный в делах представительства Европейского союза в КР Ханс Фарнхаммер сообщил: министерства и ведомства страны проделывают значительную работу по укреплению партнерства с Евросоюзом.

Садыр Жапаров заявил, что диалог с Евросоюзом остается важным приоритетом для Кыргызстана, и надеется, что депутаты Европарламента донесут объективную и всестороннюю информацию о положении дел в республике до своих коллег и европейского сообщества.