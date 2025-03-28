Социал-демократам продлили арест в СИЗО-1

Лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и членам политорганизации Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер продлили срок содержания под арестом в СИЗО-1 еще на два месяца. Об этом сообщили на страничке Темирлана Султанбекова в сети Facebook.

В публикации говорится, что сегодня в Свердловском районном суде прошло второе предварительное слушание по уголовному делу. Следующий процесс состоится 8 апреля.

Напомним, 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыск. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах в местные кенеши.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

Практически в первый день задержания Темирлан Султанбеков объявил голодовку и продержал ее 100 дней. Он приостановил акцию протеста из-за ухудшения состояния здоровья.

Находящийся в СИЗО лидер партии «Социал-демократы» сообщил, что на дело наложили гриф «Секретно» за день до приезда делегации комитета по правам человека Европейского парламента. Позже президент Садыр Жапаров рассказал, почему дело засекретили.