Депутат требует рассекретить генеральные планы городов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев напомнил, что в 2014 году был принят законопроект о рассекречивании генеральных планов городов и потребовал его исполнения.

По словам депутата, на основании этих генеральных планов должны быть приняты детальные планировки, где четко должно быть указано, где расширяется дорога, где будет парк, где будут строить различные объекты и прочее.

«К сожалению, гражданам не показывают детальные планировки. А когда нужно расширить дорогу, им говорят, что тут проходит красная линия. Основываются на документах 1970-х годов, 2000-х, как удобно. А кто вообще решает, где должны проходить красная, зеленая или синяя линия? Если принимает решение один архитектор, то он же может по настроению или за деньги, или по поручению это делать. Из-за красной линии один или тысячи людей лишаются имущества», — сказал парламентарий.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу сказал, что на прошлой неделе депутаты ездили по регионам и увидели, что и в селах людей заставляют двигать заборы для расширения дорог. По словам спикера, это уже стало масштабной кампанией.