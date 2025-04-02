12:26
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Власть

Убирать заборы для расширения дорог стало масштабной кампанией — спикер ЖК

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу сказал, что на прошлой неделе депутаты ездили по регионам и увидели, что и в селах людей заставляют двигать заборы для расширения дорог. По словам спикера, это уже стало масштабной кампанией.

Он попросил не делать этого и не будоражить народ.

«Те, кто построил объекты, которые, действительно, сильно выступают за какие-то пределы, мешают, они и без того согласны на снос», — сказал спикер.

Он попросил кабмин пересмотреть свой подход к расширению дорог.

Накануне депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству подняли тему о «моде» сносить имущество граждан и напомнили о необходимости соблюдать права граждан на частную собственность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324674/
просмотров: 760
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратуре хотят поручить проверить факт сноса заборов на Айтматова
В Бишкеке на проспекте Айтматова начали сносить заборы у домов
Мэр Бишкека: По одному из домов на проспекте Айтматова будет разбирательство
Мэр Бишкека пояснил, почему не будет компенсаций владельцам домов на Айтматова
В управделами президента показали, как будет выглядеть проспект Ч.Айтматова
В Бишкеке по проспекту Чингиза Айтматова вместо хвойных деревьев посадят клены
Тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Зачем их срубят и что посадят взамен
В Бишкеке на проспекте Айтматова разломали тротуар. Дети идут по проезжей части
С риском для жизни. На проспекте Айтматова кое-где нет разметки
Четыре человека погибли. В Бишкеке вновь ДТП со смертельным исходом
Популярные новости
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за&nbsp;10&nbsp;лет Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы&nbsp;&mdash; это шаг к&nbsp;безопасности и&nbsp;развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию
Бизнес
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
2 апреля, среда
12:05
Депутат требует рассекретить генеральные планы городов Депутат требует рассекретить генеральные планы городов
12:05
Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
11:52
Дастан Бекешев подсказал, у кого нужно отнимать деньги в пользу государства
11:51
В Бишкеке пройдет традиционная Неделя франкофонии
11:39
Государству возвращен ипподром в Чуйской области