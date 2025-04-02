На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу сказал, что на прошлой неделе депутаты ездили по регионам и увидели, что и в селах людей заставляют двигать заборы для расширения дорог. По словам спикера, это уже стало масштабной кампанией.

Он попросил не делать этого и не будоражить народ.

«Те, кто построил объекты, которые, действительно, сильно выступают за какие-то пределы, мешают, они и без того согласны на снос», — сказал спикер.

Он попросил кабмин пересмотреть свой подход к расширению дорог.

Накануне депутаты комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству подняли тему о «моде» сносить имущество граждан и напомнили о необходимости соблюдать права граждан на частную собственность.