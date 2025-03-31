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Власть

Каныбек Туманбаев считает, что нет необходимости печатать паспорта на юге страны

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев считает, что изготавливать паспорта на юге страны нет необходимости. Об этом он сообщил журналистам 31 марта.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Бекмурза Эргешов попросил, чтобы гражданские паспорта выпускались и на юге страны, так как если в Бишкеке срочный паспорт можно получить за три часа, то в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях это занимает не менее двух дней, а в отдаленных районах и вовсе не менее восьми дней.

Он отметил, что в 2024 году в этих трех областях было подано более 240 тысяч заявок на получение паспорта, а это более 40 процентов от общего количества заявок по всей стране.

Каныбек Туманбаев сказал, что на юге страны каждый гражданин имеет возможность получить срочный паспорт за три дня, поэтому не нужно тратить бюджетные деньги, чтобы открывать типографию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324450/
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