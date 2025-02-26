Депутат предложил открыть на юге КР типографию для выпуска паспортов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бекмурза Эргешов попросил, чтобы гражданские паспорта выпускались и на юге страны.

По его словам, если в Бишкеке срочный паспорт можно получить за три часа, то в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях это занимает не менее двух дней, а в отдаленных районах и вовсе не менее восьми дней.

Депутат рассказал, что в 2024 году в этих трех областях было подано более 240 тысяч заявок на получение паспорта, а это более 40 процентов от общего количества заявок по всей стране. Депутат отметил, что эти цифры говорят о необходимости открывать типографию на юге.

«Это есть в международной практике. Паспорта можно выпускать в каждой области. Я предлагаю, чтобы болванки также выпускал «Учкун», а в Оше пусть будет типография, которая будет печать фотографии, фамилии и другие данные», — сказал Эргешов.