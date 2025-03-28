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Власть

В Кыргызстане проведена ротация судей

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Отмечается, что ротация проведена по представлению председателя Верховного суда и в целях усиления и повышения эффективности деятельности местных судов КР.

1
Бишкекский городской суд
  • Абсатарову Гульзат Абсатаровну — из Первомайского районного суда города Бишкека;
  • Архарову Кымбат Кадыровну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
  • Байдаеву Лейлу Алиевну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Байсова Кылыча Таштанбековича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
  • Болотбаева Мелиса Жаныбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
  • Джаналиева Бекболота Болотбековича — из Чуйского областного суда;
  • Аманова Каната Амановича — из Джалал-Абадского областного суда;
  • Джээнбекову Альбину Бакеновну — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Кадыркулову Таалайкуль Калыкбековну — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
  • Саадабаеву Гульзат Аскербековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Сатарбек уулу Мирбека — из Первомайского районного суда города Бишкека;
  • Самудинова Кубанычбека Бердибековича — из Сузакского районного суда Джалал-Абадской области;
  • Темирбекову Аиду Абдрахмановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
  • Чотонова Санжара Бейшенкуловича — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Чикееву Жамилю Марсбековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Эсенбаева Нурлана Бердибековича — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Эсенбаева Адылбека Маматибраимовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
2
Первомайский районный суд города Бишкека
  • Алыбаева Азамата Артельевича — из Ошского областного суда;
  • Азимжанова Мадамина Низамидиновича — из Бишкекского городского суда;
  • Жогоштиеву Аиду Токтосуновну — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Жаныбекова Медера Жаныбековича — из Бишкекского городского суда;
  • Калыкова Бакыта Усенкановича — из Иссык-Кульского областного суда;
  • Кангелдиева Калыйнура Ратбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;
  • Садыкова Урматбека Асанбековича — из Сулюктинского городского суда Баткенской области;
  • Саргалдакова Искандера Бекболотовича — из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;
  • Мамырова Эльдарбека Джекшебаевича — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Молоева Дамира Жоомартовича — из Бишкекского городского суда;
  • Черикова Нурлана Кийикбаевича — из Иссык-Кульского областного суда;
3
Октябрьский районный суд города Бишкека
  • Абдырахманова Урматбека Амановича — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Алибаева Бактыяра Маликовича — из Кеминского районного суда Чуйской области;
  • Жороева Эльдияра Жолборсбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;
  • Исажанова Келдибека Сайдахматовича — из Нарынского областного суда;
  • Казыгулову Мээрим Эсенкановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
  • Кыдырбаева Жаркынбека Садирбековича — из Таласского областного суда;
  • Суеркулова Эрлана Оморалиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
  • Омуралиева Бакытбека Эмилбековича — из Нарынского городского суда Нарынской области;
4
Свердловский районный суд города Бишкека
  • Абдыразакова Омурбека Анарбековича — из Чуйского областного суда;
  • Апышева Алмаза Апышевича — из Баткенского областного суда;
  • Карабекову Эльмиру Чондошовну — из Кара-Кульджинского районного суда Ошской области;
  • Кулмурзаева Манасбека Каримовича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
  • Кыдыралиеву Нурзат Амантуровну — из Джалал-Абадского областного суда;
  • Маматалиеву Айнуру Сайбидиновну — из Бишкекского городского суда;
  • Мусаеву Айке Рахманбердиевну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
  • Токтосунова Тилека Калыковича — из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;
  • Усакпаеву Гульзат Каныбековну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
5
Ленинский районный суд города Бишкека
  • Абдуллаева Болотбека Абдырахмановича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
  • Кожомбердиева Нурлана Кожомбердиевича — из Бишкекского городского суда;
  • Матисакова Кадырбека Монокбаевича — из Бакай-Атинского районного суда Таласской области;
  • Омуралиева Мелиса Асанбековича — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
  • Энкилбаеву Элнуру Батырбаевну — из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;
6
Административный суд города Бишкека
  • Ахметову Айнуру Касымбековну — из Административного суда Нарынской области;
  • Нартаева Нурмана Канатбековича — из Административного суда Джалал-Абадской области;
7
Чуйский областной суд
  • Досмамбетову Чолпон Монолдоровну — из Административного суда города Бишкека;
  • Сабитову Жамилю Сабитовну — из Бишкекского городского суда;
  • Сатарову Айнуру Мелисовну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
  • Термечикова Мирлана Арстанбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
  • Шин Галину Алексеевну — из Ошского городского суда Ошской области;
8
Аламединский районный суд
  • Джунушеву Назгуль Турусбековну — из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;
  • Жумабаеву Жылдыз Кабыловну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
  • Ибраеву Чынару Назарбековну — из Ноокатского районного суда Ошской области;
  • Исаеву Айзаду Чолпонкуловну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Смаилову Асел Асылбековну — из Узгенского районного суда Ошской области;
  • Сыдыкова Марата Райымбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
9
Кеминский районный суд
  • Тажибаева Илязбека Курванбековича — из Первомайского районного суда города Бишкек;
10
Сокулукский районный суд
  • Осмонова Феликса Ой-Талбековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
  • Абжалбек кызы Зарину — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
11
Московский районный суд
  • Батыралиева Кайрата Абдуллаевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
  • Маматова Куштарбека Иссаевича — из Нарынского районного суда Нарынской области;
  • Калбаева Алмаза Тургуналиевича — из Бишкекского городского суда;
12
Жайылский районный суд
  • Калыбаева Алмаза Жээнкуловича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
13
Иссык-Кульский областной суд
  • Дыйканова Нургазы Пиримбердиевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
  • Кожомкулова Алайбека Рамазановича — из Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области;
14
Иссык-Кульский районный суд
  • Алибаева Акматали Имаралиевича — из Бишкекского городского суда;
  • Каримбаеву Чолпон Маматеминовну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
15
Джети-Огузский районный суд
  • Шаматова Улана Шайлообековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
16
Ак-Суйский районный суд
  • Дубанаева Кубатбека Султанмуратовича — из Московского районного суда Чуйской области;
17
Балыкчинский городской суд
  • Каримову Рахат Абдылдаевну — из Бишкекского городского суда;
18
Каракольский городской суд
  • Баймуратову Кумушай Шакиралиевну — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
19
Нарынский областной суд
  • Каипова Эмилбека Осконбаевича — из Московского районного суда Чуйской области;
20
Нарынский районный суд
  • Акматова Абдималика Алиевича — из Первомайского районного суда города Бишкек;
21
Нарынский городской суд
  • Нармырзаева Марклена Алтынбековича — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
22
Джумгальский районный суд
  • Ибраимова Нурдина Жолдошмаметовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
23
Административный суд Нарынской области
  • Дыйканбаеву Гульзат Ыдырысовну — из Административного суда города Бишкека;
24
Таласский областной суд
  • Дарманкулова Манасбека Машираповича — из Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области;
25
Бакай-Атинский районный суд
  •  Матраимова Бахтияра Шамшиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
26
Джалал-Абадский областной суд
  • Джусупбекову Космиру Айтакуновну — из Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области;
  • Женишбек уулу Жолдошбека — из Майлуу-Суйского городского суда Джалал-Абадской области;
  • Султаналиева Медела Керимжановича — из Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области;
  • Тойгонбаева Асанбека Рафиковича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
  • Узакбаева Азамата Насыровича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
27
Джалал-Абадский городской суд
  • Астаркулова Данияра Шаршенбековича — из Свердловского районного суда города Бишкек;
28
Сузакский районный суд
  • Динеева Мирада Сагынбековича — из Бишкекского городского суда;
29
Токтогульский районный суд
  • Бегалиева Тилектеша Ишеналиевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
  • Сагынбекову Дамиру Эсенбековну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
  • Тилемишова Азамата Жайчыбековича — из Административного суда Баткенской области;
30
Майлуу-Суйский городской суд
  •  Айтмолдоева Бактыбека Аскаровича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
31
Ошский областной суд
  • Абдыразакова Нурлана Тажибаевича — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Асанова Эрлана Джекшенбековича — из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
  • Бекбаеву Нурию Хусаиновну — из Бишкекского городского суда;
  • Исаеву Кундус Кедейкановну — из Ошского городского суда Ошской области;
  • Султанова Эсенбека Ахматкуловича — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
32
Ошский городской суд
  • Асаналиеву Чынару Сейткадыровну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
  • Бегимбаеву Аиду Алыбековну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
  • Бектемирову Салтанат Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;
  • Кермалиева Нурмухамбета Байысбековича — из Лейлекского районного суда Баткенской области;
  • Садыкову Гульмиру Сартовну — из Бишкекского городского суда;
  • Султаналиеву Сеиль Асанкуловну — из Токмокского городского суда Чуйской области;
  • Тургунбекову Гаухар Рафиковну — из Свердловского районного суда города Бишкек;
33
Кара-Сууйский районный суд
  • Боромбаева Мирлана Исаковича — из Ошского областного суда;
  • Есекеева Керезбека Суеркуловича — из Чуйского областного суда;
  • Курманалиеву Аиду Абдынасаровну — из Иссык-Атинского районного суда Чуйской области;
  • Саданбекову Жаркын Кубатбековну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
34
Ноокатский районный суд
  • Эралиева Таалайбека Каскаевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
35
Узгенский районный суд
  • Кадырову Гульназ Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;
36
Кара-Кульджинский районный суд
  • Алимкулова Нургазы Халиловича — из Ошского областного суда;
37
Баткенский областной суд
  • Джумагулова Азамата Кадырбековича — из Ошского областного суда;
38
Кызыл-Кийский городской суд
  • Солпуеву Назиру Мукамендиевну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
39
Лейлекский районный суд
  • Есенкулову Салтанат Арстанбековну — из Ошского городского суда Ошской области;
40
Сулюктинский городской суд
  • Бокомбаева Амана Мамыркожоевича — из Узгенского районного суда Ошской области;
41
Административный суд Баткенской области
  • Толубаеву Бермет Мамыровну — из Чуйского областного суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324228/
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