В Кыргызстане проведена ротация судей

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что ротация проведена по представлению председателя Верховного суда и в целях усиления и повышения эффективности деятельности местных судов КР.

1 Бишкекский городской суд Бишкекский городской суд

Абсатарову Гульзат Абсатаровну — из Первомайского районного суда города Бишкека;

Архарову Кымбат Кадыровну — из Ленинского районного суда города Бишкека;

Байдаеву Лейлу Алиевну — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Байсова Кылыча Таштанбековича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Болотбаева Мелиса Жаныбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

Джаналиева Бекболота Болотбековича — из Чуйского областного суда;

Аманова Каната Амановича — из Джалал-Абадского областного суда;

Джээнбекову Альбину Бакеновну — из Ошского городского суда Ошской области;

Кадыркулову Таалайкуль Калыкбековну — из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Саадабаеву Гульзат Аскербековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Сатарбек уулу Мирбека — из Первомайского районного суда города Бишкека;

Самудинова Кубанычбека Бердибековича — из Сузакского районного суда Джалал-Абадской области;

Темирбекову Аиду Абдрахмановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;

Чотонова Санжара Бейшенкуловича — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Чикееву Жамилю Марсбековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Эсенбаева Нурлана Бердибековича — из Ошского городского суда Ошской области;

Эсенбаева Адылбека Маматибраимовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

2 Первомайский районный суд города Бишкека Первомайский районный суд города Бишкека

Алыбаева Азамата Артельевича — из Ошского областного суда;

Азимжанова Мадамина Низамидиновича — из Бишкекского городского суда;

Жогоштиеву Аиду Токтосуновну — из Ошского городского суда Ошской области;

Жаныбекова Медера Жаныбековича — из Бишкекского городского суда;

Калыкова Бакыта Усенкановича — из Иссык-Кульского областного суда;

Кангелдиева Калыйнура Ратбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;

Садыкова Урматбека Асанбековича — из Сулюктинского городского суда Баткенской области;

Саргалдакова Искандера Бекболотовича — из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;

Мамырова Эльдарбека Джекшебаевича — из Ошского городского суда Ошской области;

Молоева Дамира Жоомартовича — из Бишкекского городского суда;

Черикова Нурлана Кийикбаевича — из Иссык-Кульского областного суда;

3 Октябрьский районный суд города Бишкека Октябрьский районный суд города Бишкека

Абдырахманова Урматбека Амановича — из Ошского городского суда Ошской области;

Алибаева Бактыяра Маликовича — из Кеминского районного суда Чуйской области;

Жороева Эльдияра Жолборсбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;

Исажанова Келдибека Сайдахматовича — из Нарынского областного суда;

Казыгулову Мээрим Эсенкановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;

Кыдырбаева Жаркынбека Садирбековича — из Таласского областного суда;

Суеркулова Эрлана Оморалиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;

Омуралиева Бакытбека Эмилбековича — из Нарынского городского суда Нарынской области;

4 Свердловский районный суд города Бишкека

Абдыразакова Омурбека Анарбековича — из Чуйского областного суда;

Апышева Алмаза Апышевича — из Баткенского областного суда;

Карабекову Эльмиру Чондошовну — из Кара-Кульджинского районного суда Ошской области;

Кулмурзаева Манасбека Каримовича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;

Кыдыралиеву Нурзат Амантуровну — из Джалал-Абадского областного суда;

Маматалиеву Айнуру Сайбидиновну — из Бишкекского городского суда;

Мусаеву Айке Рахманбердиевну — из Аламединского районного суда Чуйской области;

Токтосунова Тилека Калыковича — из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;

Усакпаеву Гульзат Каныбековну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;

5 Ленинский районный суд города Бишкека Ленинский районный суд города Бишкека

Абдуллаева Болотбека Абдырахмановича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

Кожомбердиева Нурлана Кожомбердиевича — из Бишкекского городского суда;

Матисакова Кадырбека Монокбаевича — из Бакай-Атинского районного суда Таласской области;

Омуралиева Мелиса Асанбековича — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

Энкилбаеву Элнуру Батырбаевну — из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;

6 Административный суд города Бишкека Административный суд города Бишкека

Ахметову Айнуру Касымбековну — из Административного суда Нарынской области;

Нартаева Нурмана Канатбековича — из Административного суда Джалал-Абадской области;

7 Чуйский областной суд Чуйский областной суд

Досмамбетову Чолпон Монолдоровну — из Административного суда города Бишкека;

Сабитову Жамилю Сабитовну — из Бишкекского городского суда;

Сатарову Айнуру Мелисовну — из Аламединского районного суда Чуйской области;

Термечикова Мирлана Арстанбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

Шин Галину Алексеевну — из Ошского городского суда Ошской области;

8 Аламединский районный суд Аламединский районный суд

Джунушеву Назгуль Турусбековну — из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;

Жумабаеву Жылдыз Кабыловну — из Ленинского районного суда города Бишкека;

Ибраеву Чынару Назарбековну — из Ноокатского районного суда Ошской области;

Исаеву Айзаду Чолпонкуловну — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Смаилову Асел Асылбековну — из Узгенского районного суда Ошской области;

Сыдыкова Марата Райымбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

9 Кеминский районный суд

Тажибаева Илязбека Курванбековича — из Первомайского районного суда города Бишкек;

10 Сокулукский районный суд Сокулукский районный суд

Осмонова Феликса Ой-Талбековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

Абжалбек кызы Зарину — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;

11 Московский районный суд Московский районный суд

Батыралиева Кайрата Абдуллаевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;

Маматова Куштарбека Иссаевича — из Нарынского районного суда Нарынской области;

Калбаева Алмаза Тургуналиевича — из Бишкекского городского суда;

12 Жайылский районный суд Жайылский районный суд

Калыбаева Алмаза Жээнкуловича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

13 Иссык-Кульский областной суд Иссык-Кульский областной суд

Дыйканова Нургазы Пиримбердиевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;

Кожомкулова Алайбека Рамазановича — из Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области;

14 Иссык-Кульский районный суд Иссык-Кульский районный суд

Алибаева Акматали Имаралиевича — из Бишкекского городского суда;

Каримбаеву Чолпон Маматеминовну — из Ленинского районного суда города Бишкека;

15 Джети-Огузский районный суд

Шаматова Улана Шайлообековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

16 Ак-Суйский районный суд

Дубанаева Кубатбека Султанмуратовича — из Московского районного суда Чуйской области;

17 Балыкчинский городской суд

Каримову Рахат Абдылдаевну — из Бишкекского городского суда;

18 Каракольский городской суд

Баймуратову Кумушай Шакиралиевну — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

19 Нарынский областной суд

Каипова Эмилбека Осконбаевича — из Московского районного суда Чуйской области;

20 Нарынский районный суд

Акматова Абдималика Алиевича — из Первомайского районного суда города Бишкек;

21 Нарынский городской суд

Нармырзаева Марклена Алтынбековича — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;

22 Джумгальский районный суд

Ибраимова Нурдина Жолдошмаметовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;

23 Административный суд Нарынской области

Дыйканбаеву Гульзат Ыдырысовну — из Административного суда города Бишкека;

24 Таласский областной суд

Дарманкулова Манасбека Машираповича — из Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области;

25 Бакай-Атинский районный суд

Матраимова Бахтияра Шамшиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;

26 Джалал-Абадский областной суд

Джусупбекову Космиру Айтакуновну — из Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области;

Женишбек уулу Жолдошбека — из Майлуу-Суйского городского суда Джалал-Абадской области;

Султаналиева Медела Керимжановича — из Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области;

Тойгонбаева Асанбека Рафиковича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;

Узакбаева Азамата Насыровича — из Аламединского районного суда Чуйской области;

27 Джалал-Абадский городской суд

Астаркулова Данияра Шаршенбековича — из Свердловского районного суда города Бишкек;

28 Сузакский районный суд

Динеева Мирада Сагынбековича — из Бишкекского городского суда;

29 Токтогульский районный суд

Бегалиева Тилектеша Ишеналиевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

Сагынбекову Дамиру Эсенбековну — из Ленинского районного суда города Бишкека;

Тилемишова Азамата Жайчыбековича — из Административного суда Баткенской области;

30 Майлуу-Суйский городской суд

Айтмолдоева Бактыбека Аскаровича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;

31 Ошский областной суд Ошский областной суд

Абдыразакова Нурлана Тажибаевича — из Ошского городского суда Ошской области;

Асанова Эрлана Джекшенбековича — из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;

Бекбаеву Нурию Хусаиновну — из Бишкекского городского суда;

Исаеву Кундус Кедейкановну — из Ошского городского суда Ошской области;

Султанова Эсенбека Ахматкуловича — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;

32 Ошский городской суд Ошский городской суд

Асаналиеву Чынару Сейткадыровну — из Свердловского районного суда города Бишкека;

Бегимбаеву Аиду Алыбековну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

Бектемирову Салтанат Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;

Кермалиева Нурмухамбета Байысбековича — из Лейлекского районного суда Баткенской области;

Садыкову Гульмиру Сартовну — из Бишкекского городского суда;

Султаналиеву Сеиль Асанкуловну — из Токмокского городского суда Чуйской области;

Тургунбекову Гаухар Рафиковну — из Свердловского районного суда города Бишкек;

33 Кара-Сууйский районный суд Кара-Сууйский районный суд

Боромбаева Мирлана Исаковича — из Ошского областного суда;

Есекеева Керезбека Суеркуловича — из Чуйского областного суда;

Курманалиеву Аиду Абдынасаровну — из Иссык-Атинского районного суда Чуйской области;

Саданбекову Жаркын Кубатбековну — из Аламединского районного суда Чуйской области;

34 Ноокатский районный суд

Эралиева Таалайбека Каскаевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;

35 Узгенский районный суд

Кадырову Гульназ Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;

36 Кара-Кульджинский районный суд

Алимкулова Нургазы Халиловича — из Ошского областного суда;

37 Баткенский областной суд

Джумагулова Азамата Кадырбековича — из Ошского областного суда;

38 Кызыл-Кийский городской суд

Солпуеву Назиру Мукамендиевну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;

39 Лейлекский районный суд

Есенкулову Салтанат Арстанбековну — из Ошского городского суда Ошской области;

40 Сулюктинский городской суд

Бокомбаева Амана Мамыркожоевича — из Узгенского районного суда Ошской области;

41 Административный суд Баткенской области Административный суд Баткенской области