Замминистра Минводсельпрома Алмазбека Сокеева все-таки уволили

Алмазбек Сокеев освобожден от должности заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики — директора службы водных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Ранее, 21 февраля 2025 года на заседании коллегии администрации президента глава кабмина Адылбек Касымалиев рекомендовал своему заместителю — министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыту Торобаеву уволить заместителя Алмазбек Сокеева за то, что он выехал в зарубежную командировку без согласования.

Позже в пресс-службе министерства 24.kg пояснили, что Адылбек Касымалиев не поручил уволить Алмазбека Сокеева, а рекомендовал. Поэтому и потому, что он состоит в кыргызско-таджикской комиссии по делимитации и демаркации государственной границы, чиновник по-прежнему остается на своей должности.

В пресс-службе добавили, что Алмазбек Сокеев также остался по настоянию депутатов Жогорку Кенеша. Напомним, на заседании парламента ряд нардепов выступил против освобождения Алмазбека Сокеева от занимаемой должности, отметив, что он профессионал в своем деле.