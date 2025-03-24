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Власть

Протест. Более 14 миллионов граждан Турции выбрали бы президентом мэра Стамбула

Более 14 миллионов участников праймериз выдвинули арестованного властями страны Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, сообщает Sözcü.

из архива
Фото из архива. МВД Турции отстранило Экрема Имамоглу от обязанностей мэра Стамбула, он арестован

Предварительный опрос провела оппозиционная Народно-республиканская партия. В нем приняли участие 15 миллионов граждан. Это почти четверть от всех зарегистрированных турецких избирателей. Председатель партии Озгюр Озель призвал Реджепа Тайипа Эрдогана принять решение о проведении досрочных выборов главы государства.

Экрем Имамоглу задержан несколько дней назад по обвинению в коррупции и поддержке запрещенной в стране Курдской рабочей партии. По решению суда он арестован.

Накануне МВД Турции отстранило Экрема Имамоглу от обязанностей мэра Стамбула. Ведомство заявило в соцсети X, что это сделано согласно Конституции.

Тем же приказом вместе с Экремом Имамоглу должностей лишены главы районов Бейликдюзю и Шишли.

По данным Т24, в воскресенье политика доставили в тюрьму Силиври. Согласно постановлению суда, он будет находиться в тюрьме до окончания судебного процесса по делу.

В своем аккаунте в Х Экрем Имамоглу призвал население выйти на массовые митинги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323645/
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