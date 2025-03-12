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Власть

На заседании Жогорку Кенеша Султанбаю Айжигитову не дали слова

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов попросил 10 минут, чтобы сказать речь на заседании парламента. Просьбу спикер Нурланбек Тургунбек уулу поставил на голосование.

За то, чтобы предоставить нардепу 10 минут для выступления, проголосовали 20 человек, 14 — против. Просьбу отклонили.

«Я всего лишь хотел сказать о своем выходе из фракции. О границе говорить не собирался. Мы депутаты или кто? Теперь слова сказать нельзя?» — возмутился Султанбай Айжигитов.

Ранее, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322503/
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