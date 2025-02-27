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Власть

Без обсуждения. Объединенный комитет ЖК одобрил соглашение с Таджикистаном

Объединенный комитет Жогорку Кенеша без обсуждения одобрил соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

В частности, депутаты одобрили:

  • проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе;
  • проект соглашения между странами о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестков;
  • проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

«В последние четыре года межведкомиссия двух стран работала днем и ночью. Мы наблюдали за всеми тяготами, как по каждой территории шли споры месяцами. Вы четко, доступно описали карту», — сказала депутат Камила Талиева.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321264/
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