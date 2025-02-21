Сегодня в Бишкеке Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о государственной границе.

В госрезиденции «Ала-Арча» прошли переговоры правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. Делегацию Таджикистана возглавил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Фото скриншота с видео кабмина. Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе

Замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев заявил, что сегодня для народов Кыргызстана и Таджикистана особенный исторический день.

«Мы подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы», — заявил он.

По его словам, были подготовлены ряд документов — в том числе договор о государственной границе, соглашение между правительствами по энергитическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог.

Документы подготовлены для подписания президентами двух стран.