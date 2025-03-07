Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 марта, совершил намаз в центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке и провел ооз ачар (разговение) для всех собравшихся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Садыр Жапаров поздравил верующих со священным месяцем Орозо, пожелал духовной стойкости и принятия всех благих дел, подчеркнув важность единства, милосердия и взаимопомощи.

«Пусть всевышний примет наши молитвы, наполнит сердца всех наших сограждан верой, дарует изобилие нашему народу! Пусть в нашей стране всегда царит мир!» — сказал он.