Назначена новый посол Китая в Кыргызстане. Что о ней известно

Первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев сегодня, 9 января, принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики Лю Цзянпин. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи Асеин Исаев поздравил Лю Цзянпин с началом дипломатической миссии в Кыргызстане, пожелал успехов на новом посту и выразил уверенность в совместной работе по укреплению кыргызско-китайского стратегического партнерства.

Посол КНР поблагодарила за поддержку и теплый прием, отметив, что приложит все усилия для расширения двустороннего сотрудничества, выполнения договоренностей между лидерами двух стран и укрепления дружбы и добрососедских отношений.

Стороны обсудили планы по организации двусторонних мероприятий на высоком уровне, а также обменялись мнениями по вопросам политического и торгово-экономического взаимодействия и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Фото посольства КНР в КР

По данным из открытых источников, Лю Цзянпин — опытный дипломат, в свое время занимала должность заместителя главы департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР. Назначена послом в Кыргызской Республике в декабре 2024-го.

3 января новоназначенный посол приняла участие в мероприятии «Теплая встреча Праздника весны 2025 года», организованном в посольстве Китая в Бишкеке и посвященном раздаче новогодних подарков китайским соотечественникам в КР.

Фото посольства КНР в КР

Прежний китайский посол Ду Дэвэнь завершила свою дипломатическую миссию в Кыргызстане в конце ноября прошлого года.