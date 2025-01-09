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Общество

Назначен новый директор Государственного молодежного театра «Учур»

Назначен новый директор Государственного молодежного театра «Учур». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

В соответствии с приказом министра культуры новым руководителем стал Рыскул Боромбаев.

Нового директора творческому коллективу официально представил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев.

Он обозначил стратегические направления развития театра и подчеркнул, что строительство его нового здания в этом году является одной из главных задач. И отметил, что проект является приоритетным направлением государственной программы по поддержке культуры и молодежного творчества.



«Молодежный театр «Учур» всегда был и остается важной площадкой для развития современного искусства. Мы прекрасно понимаем необходимость создания современных условий для работы и творчества коллектива. Поэтому строительство нового здания театра — один из наших основных проектов на предстоящий год», — заметил Тимурлан Ажымалиев.

Он выразил уверенность в том, что назначение Рыскула Боромбаева станет новым импульсом для развития театра. Замминистра пожелал новому руководителю успехов в реализации творческих планов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316302/
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