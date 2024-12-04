Сегодня День эпоса «Манас»: поздравление президента

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас».

«Сегодня День эпоса «Манас» — великого наследия нашего народа, духовного сокровища, уходящего корнями в глубину веков. От всей души поздравляю вас с Днем эпоса «Манас»!

Трилогия «Манас» — символ кыргызской государственности. Вдохновляя и призывая народ к свободе и единству, наш эпос служил опорой в тяжких испытаниях и стал бесценным достоянием нашей страны.

Сегодняшний Кыргызстан — это страна новых возможностей, на равных сосуществующая со своими соседями, которая за короткий промежуток времени благодаря твердой политической воле и государственным принципам продемонстрировала новую модель экономического развития. В такой стране основное внимание уделяется науке и культуре.

Как писал наш всемирно известный писатель Чингиз Айтматов, пришло время вновь прославить эпос «Манас», который является вершиной духовного наследия кыргызского народа, и мы в меру наших сил и возможностей будем распространять и прославлять наше духовное богатство. В современном мире бурно развивающегося искусственного интеллекта мы сможем сохранить и укрепить свою национальную идентичность только феноменом нашего народа, каковым является наш эпос», — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, в этом направлении заслуживает поддержки оцифровка и обнародование более тридцати вариантов эпоса «Манас», находящихся в фонде рукописей Национальной академии наук КР и изучаемых нашими учеными из сферы образования и науки.

Кыргызский национальный театр «Манас» открыл свои центры в регионах страны и за рубежом, сделал новые шаги в продвижении и популяризации нашей национальной гордости — трилогии «Манас». Национальная академия «Манас» также проводит в этом направлении свою деятельность и выходит на международный уровень, разрабатываются проекты реконструкции комплекса «Манас Ордо» в Таласе.

«Бережное отношение к уникальному духовному наследию кыргызского народа — эпосу «Манас»: трепетное обращение, всестороннее изучение, прославление придают большой импульс развитию Кыргызстана. Давайте научимся почитать, уважать и восхвалять благородное наследие, оставленное нашими предками, великими манасчи, известными среди народа людьми — мудрыми учеными», — отмечается в поздравлении.