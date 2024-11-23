Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначения в Министерстве цифрового развития.

Рахат Жусумамбетова стала заместителем министра цифрового развития.

Ранее она занимала должность заместителя главы ГУ «Тундук» при Минцифры.

Клим Омельченко назначен первым заместителем министра цифрового развития вместо Жумамудуна Жумалиева.

Бакыт Акжолтоев назначен заместителем директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Бакыт Акжолтоев родился в Бишкеке в 1979-м, является выпускником Академии МВД. Трудовую деятельность начинал в управлении внутренних дел Свердловского района столицы.

С 2002 по 2022 год занимал различные должности, в том числе руководящие в структуре Министерства внутренних дел. С 2022 по 2024 год занимал должность начальника центра мониторинга Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Напомним, бывшего главу госагентства Рустама Джокоева сотрудники ГКНБ задержали 23 сентября 2024-го. Арест связан с проведением экзаменов в восточном управлении учреждения. Пресечена сложная коррупционная схема в ведомстве, во главе которой стояли отдельные руководители, уточнили в госкомитете.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Директор департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства Койчугул Ибраимов освобожден от должности на основании поданного заявления в связи с достижением им предельного возраста. Вместо него назначен Уран Мусаев. Ранее занимал должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

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Начальником управления образования Ленинского района Бишкека назначена Алия Койчукеева. Ранее занимала должность заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

Директором департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии назначен Бакыт Шеримбеков. Ранее занимал должность директора МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг».

Заместителем директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии назначен Арсен Кыдыралиев.

Директором МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» назначен Билимбек уулу Адилет. Ранее занимал должность директора муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».

Директором МП «Бишкекзеленстрой» назначен Адилет Абылбеков. Ранее занимал должность главного инспектора отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии.

О кадровых перестановках с 11 по 15 ноября читайте здесь.