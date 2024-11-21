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Обращение сотрудника РОВД Нооката. Руководители районной милиции уволены

По результатам проверки в ОВД Ноокатского района Ошской области руководители районной милиции освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По результатам служебной проверки принято решение за дискредитацию органов внутренних дел уволить начальника ПОМ Кок-Жарского АОМ ОВД Ноокатского района майора милиции Тимур Абдисатар уулу, то есть автора обращения.

Освободили от занимаемых должностей с понижением:

  • начальника ОВД Ноокатского района полковника милиции Талгата Осконалиева;
  • заместителя начальника ОВД Ноокатского района подполковника милиции Алмазбека Исраилова;
  • заместителя начальника ОВД Ноокатского района подполковника милиции Бахтияра Абдиева;
  • начальника отдела кадров УВД Ошской области полковника милиции Асана Сатарова;
  • инспектора разрешительной системы ОВД Ноокатского района младшего лейтенанта милиции Аскар уулу Акжола.

Объявили дисциплинарные наказания:

  • строгий выговор начальнику УВД Ошской области полковнику милиции Нурланбеку Бурханову;
  • о неполном служебном соответствии заместителю начальника УВД Ошской области полковнику милиции Ашырбеку Ахунову;
  • строгий выговор заместителю начальника УВД Ошской области подполковнику милиции Эрнисту Бекташеву;
  • строгий выговор заместителю начальника УВД Ошской области полковнику милиции Нургазы Увалиеву;
  • строгий выговор начальнику СОБ УВД Ошской области подполковнику милиции Таалайбеку Алымову;
  • выговор начальнику СВР МВД по УВД Ошской области полковнику милиции Улукбеку Жаманову.

Напомним, 17 ноября милиционер Тимур Абдисатар уулу записал видеообращение. В нем он пожаловался на действия начальника ОВД Ноокатского района Ошской области, полковника милиции Талгата Осконалиева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311860/
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