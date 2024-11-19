Бакыт Акжолтоев стал замглавы Госагентства по регистрации транспорта

Бакыт Акжолтоев назначен заместителем директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Бакыт Акжолтоев родился в Бишкеке в 1979 году, является выпускником Академии МВД. Трудовую деятельность начинал в Управлении внутренних дел Свердловского района города Бишкек.

С 2002 по 2022 год занимал различные должности, в том числе руководящие в структуре Министерства внутренних дел. С 2022 по 2024 год занимал должность начальника Центра мониторинга главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Напомним, бывшего главу госагентства Рустама Джокоева сотрудники ГКНБ задержали 23 сентября 2024 года. Арест связан с проведением экзаменов в восточном управлении учреждения. Пресечена сложная коррупционная схема в ведомстве, во главе которой стояли отдельные руководители, уточнили в госкомитете.