В мэрии Бишкека поменяли директоров нескольких департаментов и предприятий

В мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
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Директор департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства Койчугул Ибраимов освобожден от должности на основании поданного заявления в связи с достижением им предельного возраста.
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Директором департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства назначен Уран Мусаев. Ранее занимал должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.
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Начальником Управления образования Ленинского района Бишкека назначена Алия Койчукеева. Ранее занимала должность заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека.
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Директором департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека назначен Бакыт Шеримбеков. Ранее занимал должность директора МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг».
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Заместителем директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека назначен Арсен Кыдыралиев.
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Директором МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» назначен Билимбек уулу Адилет. Ранее занимал должность директора муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».
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Директором МП «Бишкекзеленстрой» назначен Адилет Абылбеков. Ранее занимал должность главного инспектора отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии Бишкека.
Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.