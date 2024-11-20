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Власть

В мэрии Бишкека поменяли директоров нескольких департаментов и предприятий

В мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

  • Директор департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства Койчугул Ибраимов освобожден от должности на основании поданного заявления в связи с достижением им предельного возраста.

  • Директором департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства назначен Уран Мусаев. Ранее занимал должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

  • Начальником Управления образования Ленинского района Бишкека назначена Алия Койчукеева. Ранее занимала должность заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека.

  • Директором департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека назначен Бакыт Шеримбеков. Ранее занимал должность директора МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг».

  • Заместителем директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека назначен Арсен Кыдыралиев.

  • Директором МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» назначен Билимбек уулу Адилет. Ранее занимал должность директора муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».

  • Директором МП «Бишкекзеленстрой» назначен Адилет Абылбеков. Ранее занимал должность главного инспектора отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии Бишкека.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311631/
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