Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Надира Джусупбекова назначена заместителем министра образования и науки.

До нее замминистра был Муратбек Касымалиев. Он назначен на эту должность 17 ноября 2023-го, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что Надира Джусупбекова в 2018-2023 годах уже занимала эту должность.

Канатбек Осмонов назначен заместителем директора Судебного департамента.

Ранее Канатбек Осмонов занимал должность заведующего отделом по контролю за деятельностью подразделений службы судебных исполнителей управления по обеспечению исполнения судебных актов Судебного департамента.

Мухтар Абдухамитов стал мэром Раззакова.

Бывший градоначальник Чынгызбек Рысов назначен первым заместителем акима Лейлекского района.

Мухтару Абдухамитову 44 года. Он родился в селе Арка. Имеет диплом Московского финансово-промышленного университета по специальности «экономист». В 2021-м возглавлял айыл окмоту Кен-Талаа.

Директор Национального центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиева освобождена от должности.

Исполняющим обязанности директора центра назначен ее заместитель.

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Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев внес в кабмин представление об освобождении от должности Бактыгуль Султангазиевой. Она возглавляла центр с апреля 2021 года.

Напомним, депутат Айсулуу Мамашова пожаловалась главе Минздрава на директора Центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиеву. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу ее работы и попросила представителей ведомства проконтролировать ее.

О кадровых перестановках с 4 по 8 ноября читайте здесь.