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Власть

В бюллетенях для голосования вне помещения в Бишкеке нет социал-демократов

В бюллетенях для голосования вне помещения в Бишкеке нет социал-демократов. Информацию 24.kg подтвердил член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он отметил, что вчера Центризбирком заслушал информацию ГУВД о партии «Социал-демократы».

Так как сама партия еще не обжаловала решение Бишкекской ТИК об отмене их регистрации, то оно действует, поэтому в бюллетенях их нет.

«У партии есть три дня на обжалование. Если они подадут жалобу, то ЦИК ее рассмотрит», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Ранее член партии Кадыр Атамбаев сказал, что у социал-демократов есть полное право в течение трех дней после принятия спорного решения подать жалобу в избирательную комиссию. И они намерены сделать это 17 ноября — в день выборов. По его словам, до тех пор, пока ЦИК не примет окончательное решение в соответствии с законом, графа партии «Социал-демократы» должна оставаться в избирательном бюллетене.

Отметим, что на этих выборах бюллетени не изготавливаются заранее, а печатаются на избирательных участках после прохождения избирателем идентификации. В случае выездного голосования — на месте его проведения (дома, в больнице и так далее).

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в СИЗО.

Бишкекская ТИК сняла партию «Социал-демократы» с выборов в Бишкекский горкенеш.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311343/
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