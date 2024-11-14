Партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш. Информацию 24.kg подтвердил член партии Кадырбек Атамбаев.

По его словам, решение о снятии с гонки приняла столичная территориальная избирательная комиссия.

Отметим, партия обвиняется в подкупе избирателей.

«Это решение незаконное. ТИК приняла его до окончания следствия, без суда... Вы видите, что происходит с лидером партии Темирланом Султанбековым. Он исчез, ГУВД не дает информацию, где он», — сказал Кадырбек Атамбаев.

Он отметил, что партия будет опротестовывать решение ТИК.

«Сейчас мы едем в ЦИК, будем подавать жалобу, мы не согласны с решением ТИК», — сказал он.

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков был доставлен на допрос. Примерно в 3.30 его отпустили, а через час, в 4.30, правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в ГУВД Бишкека. В партии заявили, что уже 12 часов родители и адвокаты Темирлана Султанбекова не могут его найти, правоохранительные органы не дают информацию о его местонахождении.

Членов партии Ирину Карамушкину и Розу Турксевер также доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.