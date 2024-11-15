ЦИК заслушал информацию ГУВД о партии «Социал-демократы»

Сегодня, 15 ноября, члены Центризбиркома заслушали информацию ГУВД о партии «Социал-демократы».

В ходе заседания заместитель начальника ГУВД Чынарбек Майлыбеков рассказал об уголовном деле, заведенном в отношении представителей партии. По его данным, допрошено более 30 человек.

«Есть список, где из 69 человек 25 официально получали деньги как агитаторы, остальные не зарегистрированы. Задержаны трое, им предъявлены обвинения», — заявил он.

В свою очередь председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что видео в соцсетях с телефонным разговором не показывает факт подкупа.

«Мы хотим выяснить, так как не видели прямых доказательств подкупа. Могли бы четче обозначить важные критерии обоснованности», — попросила глава ЦИК.

Замначальника ГУВД пояснил, что прежде чем предъявлять обвинения, проведены оперативно-разыскные мероприятия.

«Я выражаю свое мнение в контексте, что прямая связь подкупа есть. Это рутинная работа. О результатах будете уведомлены, сообщу в установленном порядке», — заявил Майлыбеков.

Шайлдабекова отметила, что необходимо провести тщательное расследование.

«Если выяснится, что все упомянутые факты недействительны, то мы не сможем вернуть время назад. Уже был случай, когда мы дали возможность избирателям выбрать одну партию. В итоге все-таки выяснился факт подкупа. Мы не имеем права на ошибку за два дня до выборов», — сказала она.

Напомним, ранее Кадыр Атамбаев заявил , что партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш. Однако пресс-секретарь Центризбиркома Ергали Аманбаев сообщил , что в ЦИК не поступало решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации партии.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года. 13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В милиции рассказали 24.kg , что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.