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Власть

COP29. АБР запускает программу по сохранению ледников в Центральной Азии

Азиатский банк развития запустил новую региональную программу «От ледников к фермам», которая поспособствует устойчивому использованию водных ресурсов и продовольственной безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Пакистане в условиях катастрофических последствий ускоренного таяния ледников из-за изменения климата.

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При поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) АБР оценит риск таяния ледников в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, формируя научно-техническую основу программы.

Поскольку к 2100 году температура в регионе, по прогнозам, поднимется на 6 градусов по Цельсию, потеря ледниковой массы угрожает хрупкому балансу экосистем, ставя под угрозу водоснабжение для сельского хозяйства и гидроэнергетики, существование более чем 380 миллионов человек.

Президент COP29 и министр экологии Азербайджана, министры экологии Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали Декларацию о поддержке сохранения ледников с главой АБР и директором по инвестициям ЗКФ.

Trend.az
Фото Trend.az. Глава Минприроды КР Медер Машиев на подписании декларации

«Поскольку таяние ледников меняет водные потоки, разрушает жизни и экосистемы, мы должны действовать сейчас, — сказал президент АБР Масацугу Асакава. — Мы рады, что к нам присоединились ключевые партнеры, чтобы запустить эту программу для стимулирования международного сотрудничества и достижения результатов там, где они наиболее важны, — на местах, в сообществах, находящихся в опасности».

Программа «Ледники — фермам» предусматривает мобилизацию до $3,5 миллиарда от АБР, ЗКФ, правительств, партнеров по развитию и частного сектора при условии одобрения совета директоров участвующих учреждений. Помимо инвестиций в водные ресурсы и сельское хозяйство, она будет поддерживать уязвимые сообщества, которым угрожает таяние ледников, особенно в уязвимых горных регионах.

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«ЗКФ признает региональную программу «От ледников к фермам» жизненно важной инициативой по повышению устойчивости к изменению климата и содействию устойчивому развитию», — отметил директор по инвестициям ЗКФ Генри Гонсалес.

На параллельном мероприятии COP29 присутствовали министр финансов Пакистана и министр экономики и устойчивого развития Грузии.

В АБР подчеркивают, что ледники являются важными поставщиками природных услуг. Они хранят пресную воду, которая постепенно тает, питая реки.

В районах, расположенных выше по течению, сокращение ледников уменьшает поток воды, оказывая воздействие на местное сельское хозяйство и увеличивая нехватку воды. Ниже по течению увеличение ледникового стока может вызвать наводнения. Поскольку ледники продолжают сокращаться, общины, расположенные как вверх, так и вниз по течению, сталкиваются с большей нехваткой воды и продовольствия, а также с большим риском для критически важной инфраструктуры.

«От ледников к фермам» — одна из нескольких инициатив АБР, призванных помочь Азии адаптироваться к таянию ледников.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025-й Международным годом сохранения ледников.

По данным президента КР Садыра Жапарова, за последние 70 лет площадь ледников в республике сократилась на 16 процентов, в отдельных областях практически исчезли все ледники, а к 2100-му мы вовсе можем лишиться более их половины.

Напомним, в Баку с 11 по 22 ноября проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311190/
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